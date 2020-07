Hyundai Ioniq phev, incentivi fino a 6500 euro

Prima auto al mondo sviluppata per offrire la scelta fra tre differenti motorizzazioni “green” su un'unica carrozzeria (Hybrid, Plug-in Hybrid ed Electric), nuova Ioniq aggiorna profondamente il modello lanciato nel 2016 in termini di design e tecnologie. Il nuovo design interno ed esterno rende il modello più accattivante, mentre la più capiente batteria di Ioniq Electric da 38,3 kWh offre una capacità energetica superiore del 36% rispetto alla versione precedente per una maggiore autonomia di guida, che arriva a 294 km (WLTP) con una singola carica. Il modello è equipaggiato con un caricatore da 7,2 kW per l'utilizzo a corrente alternata, mentre attraverso la ricarica rapida a 100 kW è possibile caricare l'80% della batteria in 54 minuti. Nuova Ioniq presenta inediti servizi di infotainment e connettività Blue Link, avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense.