Hyundai Ioniq, la più aerodinamica con Cx da 0.24

La soluzione contribuisce a migliorare le performance sia dei consumi che delle emissioni della vettura media del brand coreano che come è noto è offerta anche in versione full hybrid ed Ev. Il motore elettrico della plug-in eroga 60,5 cv pari a 44,5 kW grazie ad una batteria agli ioni polimeri di litio da 8,9 kW che garantisce fino a 52 km di guida esclusivamente elettrica. Da segnalare in aggiunta la disponibilità della funzione Eco-Diving Assist i System che serve a migliorare il rendimento energetico. Prezzi a partire da 37.000 euro.