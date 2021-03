Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid

L'ibrida alla spina della famiglia Ioniq, il cui listino parte da 37.000 euro, utilizza un powertrain formato da un'unità a benzina 105 cavalli abbinata a una elettrica da 61 cavalli e complessivamente mette in campo 141 cavalli. Questa Ioniq adotta una batteria ai polimeri di litio da 8,9 kWh, che consente di marciare in modalità elettrica per una sessantina di chilometri. Le operazioni di ricarica si effettuano in tempi che spaziano da poco più di due ore e mezza a meno di quattro ore, secondo la potenza dell'impianto utilizzato.

