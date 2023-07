Hyundai Kia, dalle city car agli elettrosuv

Ascolta la versione audio dell'articolo

La transizione elettrica è al centro della strategia del gruppo Hyundai il cui obiettivo è di diventare uno dei primi tre produttori di veicoli elettrici al mondo entro il 2030, grazie alle vendite dei modelli Bev firmati Hyundai, Kia e Genesis. La famiglia elettrica sarà composta da 31 modelli; di cui, Kia già quest’anno ha lanciato EV9, il suo primo suv elettrico a tre file di sedili, mentre Hyundai prevede di lanciare la gemella a sette posti Ioniq 7 nel corso del 2024.

Questo, però, senza tralasciare il mondo delle termiche e, soprattutto, delle utilitarie, dove tanti costruttori stanno lasciando campo libero e nuove opportunità. Campo d’interesse per il marchio Kia che sta rilanciando Picanto con alcuni aggiornamenti estetici e tecnologici.

Ma tornando alla transizione elettrica, il gruppo deve lavorare principalmente su due punti: il primo riguarda l’intensificazione della produzione annuale e il secondo la ricerca e lo sviluppo. Rispetto al primo, Hyundai group ha annunciato un investimento di 24 miliardi di KRW (circa 15 miliardi di euro) nel mercato EV nazionale per passare dal 1,51 milioni di unità e un volume di 3,64 milioni di unità entro il 2030. Ma non solo: anche Kia sta ampliando la catena di produzione di EV già in funzione degli stabilimenti per incrementare la capacità produttiva.

Mentre in merito al secondo punto, il gruppo prevede di sviluppare progressivamente piattaforme dedicate per ogni classe di veicoli grazie alla Integrated modular architecture (Ima), come la piattaforma “eM” progettata esclusivamente per i veicoli elettrici passeggeri, che sarà introdotta nel 2025. Le piattaforme che utilizzano il sistema IMA possono standardizzare batterie e motori per rendere più efficiente e veloce lo sviluppo dei prodotti.

E proprio il marchio Kia ha rivisto la strategia del Plan S presentata nel 2020 e che anno dopo anno macina risultati positivi: per il 2030 l’obiettivo di vendita annuale passa ora a 4,3 milioni di unità (superiore del 34,4% rispetto a quello stabilito per il 2023 di 3,2 milioni), di cui 2,38 milioni rappresentate a Bev: un aumento della percentuale del 55% (2,38 milioni di unità). Si tratta di un incremento del 7,5% (300mila unità) rispetto all’obiettivo del 2030 annunciato nel 2022, mentre le vendite a livello globale di veicoli elettrificati sono previste in aumento del 15,5% (320mila unità).