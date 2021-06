Hyundai Kona da 38.850 euro, incentivi esclusi

La Hyundai Kona Electric è servita a dimostrare come le zero emissioni si possano perfettamente abbinare alle dimensioni di un suv compatto a vocazione prettamente urbana. Anche se l’auto è poco più lunga di un’utilitaria, l’interno è spazioso e offre spazio anche per i passeggeri posteriori. L’abitacolo è realizzato con apprezzabile cura e può essere vivacizzato da dettagli rossi, arancione o verde. Fin dal suo esordio la Kona EV si è distinta per un'economicità in termini di consumo, tale per cui, nonostante il pacco batteria più contenuto, è in grado comunque di offrire un'importante autonomia pari a 484 km. Bene la posizione di guida e la disposizione dei comandi e non male il bagagliaio che ha una soglia non troppo alta per una vettura con dna di un crossover. Su strada è mi sicura e maneggevole. Buono il confort per tutti gli occupanti. Quattro, infine, i livelli di allestimento.

