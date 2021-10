Hyundai Kona con 3.998 unità

La Hyundai Kona è una piccola crossover dalla forte personalità, in particolare dopo l’aggiornamento di inizio 2021. Lo stile è giocato sulle luci su più livelli inserite in ampi fascioni di plastica scura, sulle forme muscolose e sulla tinta bicolore della carrozzeria. Tante concessioni al design implicano qualche rinuncia in fatto di praticità: fari e fanali posti in basso e agli angoli della vettura sono più esposti ai piccoli urti di parcheggio. Anche se l’auto è poco più lunga di un’utilitaria, l’interno è spazioso e offre spazio per chi siede dietro. Discreta la qualità dei materiali, mentre sono ok la posizione di guida e la disposizione dei comandi. Il vano di carico ha una soglia non roppo alta per un crossover. Viene proposta a trazione anteriore o integrale ed è disponibile a benzina, diesel, ibrida, mild o full, ma soprattutto nella propulsione elettrica.

