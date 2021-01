Hyundai Kona

La Hyundai Kona Electric abbina grande funzionalità alla motorizzazione a zero emissioni. Sviluppato su una piattaforma completamente nuova, Kona, il primo suv Hyundai di segmento B, dispone di serie dei più moderni sistemi di assistenza alla guida. Il sistema SmartSense comprende, tra gli altri, il mantenimento automatico della corsia e il rilevatore di stanchezza del guidatore . Tra le novità, a seconda degli allestimenti, debuttano invece per la prima volta su una vettura Hyundai, l'head-up display, il Multimedia System con schermo da 7” che supporta Android Auto e Apple CarPlay e il sistema audio Premium Sound System by Krell. L'autonomia arriva a 485 km.

Per saperne di più, clicca sul listino

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/hyundai/kona/kona-ev-39-kwh-xprime/