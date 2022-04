Hyundai Kona Electric, incentivi fino a 5 mila euro

Incentivo fino a 5 mila euro, in caso di rottamazione, sul prezzo di acquisto della Hyundai Kona electric. Optando per la versione XLine con batteria da 39 kWh, e aggiungendo il Safety & Tech Pack, si arriva precisamente a 42.500 euro rientrando così negli incentivi statali 2022. Nel dettaglio la Hyundai Kona Kona EV 39 kWh è lunga 418 cm, larga 180 cm, alta 157 cm con un bagagliaio da 332 a 1.114 litri. La motorizzazione elettrica eroga una potenza massima di 100 kW/136 cavalli ed una coppia massima di 395 Nm. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 155 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.610 kg.

