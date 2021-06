Hyundai Kona Electric traino fino a 509 kg

Il Model Year 2021 ha introdotto diverse novità, ma non ha coinvolto il powertrain, già in passato lodato per la sua autonomia. In questa nuova versione, infatti, il suv coreano continua a proporre una batteria da 64 kWh che, nel ciclo Wltp, promette una percorrenza di 490 km con una singola carica. La scheda tecnica non è cambiata rispetto al passato e parla ancora di 204 cavalli e 395 Nm di coppia per uno 0-100 kmh in 7,6 secondi. Numeri di un certo rilievo per una crossover compatta a trazione anteriore: eppure, a colpire è la sua autonomia, una delle migliori doti che si possano desiderare su un'auto elettrica. Se, come riferimento, rispolveriamo i rilevamenti che abbiamo effettuato sul modello prima del restyling con lo stesso powertrain, ci sono quasi 500 km in città, 251 in autostrada per 360 km di media è dunque tra le elettriche più efficienti.

