Hyundai Kona Electric, la versione 2020 della riduce i tempi di ricarica del 23% Sono numerose le novità introdotte dal Model Year 2020 di Kona Elettrica. Tra queste l'autonomia raggiunge i 449 km dichiarati e sale a bordo il caricatore trifase che permette tempi di ricarica ridotti.

Nuovi tempi di ricarica per la Kona elettrica. Hyundai introduce una serie di novità per il Model Year 2020 di Kona Electric, disponibile con due diversi tagli di batteria: da 39,2 kWh con autonomia (dichiarata) fino a 289 km oppure 64 kWh, che consente fino a 449 km con una sola ricarica. La principale novità è rappresentata dal nuovo caricatore di bordo trifase da 10,5 kW disponibile su tutta la gamma, che riduce i tempi di ricarica fino al 23% (sulla versione da 64 kWh) in caso di utilizzo di una colonnina di ricarica in corrente alternata o di una wallbox.

Un'altra funzionalità che debutta sul Model Year 2020 è il sistema telematico Hyundai BlueLink, il servizio per le auto connesse che permettere di gestire direttamente da remoto tramite app l'impianto di condizionamento, l'accensione e spegnimento del veicolo, l'apertura e la chiusura centralizzata e la funzione di localizzazione tenendo traccia dell'ultima posizione in cui l'auto è stata parcheggiata. Il sistema di controllo della ricarica fornisce poi informazioni come il tempo stimato dell'operazione di carica e l'autonomia di guida. Novità anche sul fronte dell'infotainment con la disponibilità del nuovo sistema di navigazione con schermo touchscreen da 10,25 pollici e interfaccia grafica con funzione split-screen.

Per una maggiore sicurezza Kona Electric MY2020 è inoltre equipaggiata di serie con il servizio eCall per la chiamata di emergenza automatica che si attiva in caso di scoppio degli airbag oppure premendo il tasto posizionato sopra lo specchietto retrovisore.