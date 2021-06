Hyundai Kona EV, un'autonomia di 484 km

La Hyundai Kona Electric è servita a dimostrare come le zero emissioni si possano perfettamente abbinare alle dimensioni di un suv compatto a vocazione prettamente urbana. Fin dal suo esordio la Kona EV si è distinta per un'economicità in termini di consumo, tale per cui, nonostante il pacco batteria più contenuto, è in grado comunque di offrire un'importante autonomia pari a 484. L'evoluzione della specie ha fatto sì che diventasse in seguito il modello urbano col più alto livello di autonomia attualmente disponibile sul mercato.

