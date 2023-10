Hyundai Kona EV: la prova su strada della seconda generazione elettrica

Caratteristiche tecniche e com’è da guidare

Sono due le varianti elettriche: da 156 cv (114,4 kW) con batteria da 48,4 kWh e un’autonomia dichiarata di 377 chilometri mentre la variante più potente monta un elettromotore da 217 cv (160 kW) ed è alimentato da una batteria da 65,4 kWh che consente di raggiungere un’autonomia dichiarata di 514 chilometri (con cerchi da 17 pollici). Nella nostra prova su strada abbiamo guidato proprio quest’ultima versione. Alla guida l’auto è risultata piacevole sebbene soffra di rollio per il peso delle batterie (il peso in ordine di marcia è di 1.690 e 1.773 kg a seconda della batteria) e il baricentro non troppo basso.

Nella prova, abbiamo guidato la versione con batteria (prodotta da LG) da 65,4 kWh, la più potente, che permette di raggiungere un’autonomia dichiarata fino a oltre 500 km (con cerchi da 17” mentre 454 km per la versione con cerchi da 19”). Lo spunto è interessante: lo 0-100 km/h viene coperto in 8,1 secondi con cerchi da 19 pollici (la versione con cerchia da 17” impiega 7,8 sec) e una velocità massima di 172 km/h. Questa è accoppiata a un elettromotore da 160 kW (217 cv) che è in grado di raggiungere una coppia massima di 255 Nm. Utili nella guida sono i paddle dietro al volante per la regolazione dell’intensità di frenata: sono quattro step di cui il più aggressivo (i-pedal) permette di guidare con un solo pedale.

La ricarica può essere sia con CA che con CC: nel primo caso con un massimo di 10.4 kW impiega 6h55 mentre nel secondo con un massimo di 102,3 kW, il tempo si contrae a 41 minuti (dal 10 all’80%).

Le modalità di guida sono quattro e variano soprattutto la linea di potenza della vettura e quindi la messa a terra della potenza: la più estrema è la modalità Sport, che si attenua in Normal ed Eco. Mentre in condizioni di bassa aderenza è consigliabile l’utilizzo della modalità Snow.

Sul fronte sicurezza, nuova Kona è molto all’avanguardia grazie ad una lunga lista di sistemi di assistenza alla guida. Molto utile, soprattutto per una guida in città, è la presenza di telecamere per l’angolo cieco che mostrano le immagini proprio sul cruscotto digitale.