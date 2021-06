Hyundai Kona ibrida

Hyundai Kona si presenta con una gamma capace di offrire la più ampia proposta elettrificata tra i B-suv grazie a motorizzazioni mild-hybrid, full hybrid ed elettriche. Con una proposta che comprende cinque diverse motorizzazioni, tre tipologie di trasmissione e due differenti trazioni, Kona raggiunge nuove vette in termini di sostenibilità. Al debutto per la prima volta sul modello il sistema ibrido da 48 volt. Le nuove caratterizzazioni nella parte anteriore e posteriore, la nuova firma luminosa ed i nuovi cerchi in lega da 18” conferiscono al modello un aspetto più elegante, pur mantenendo la sua caratteristica robustezza. Inoltre per la prima volta il Suv compatto Hyundai include l'allestimento sportivo N Line, che unisce il divertimento di guida a uno stile dinamico ed emozionante. Insieme a un elevato comfort, Nuova Kona garantisce una tranquillità superiore ai propri passeggeri grazie ai sistemi di guida assistita Hyundai Smartsense. Nello specifico la Kona 1.0 T-Gdi 48V 2wd Imt Nline è lunga 421 cm, larga 180 cm, alta 156 cm con un bagagliaio da 361 a 1.143 litri. Nella versione 1.0 T-Gdi 48V 2wd Imt Nline costa 26.250 euro con motore a ibrida benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 88 kW/120 cavalli ed una coppia massima di 172 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 139 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 180 km/h.

Per saperne di più clicca sul listino