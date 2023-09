Hyundai Kona, ibrida o elettrica à la carte La nuova serie fa uno scatto in avanti

Kona non fa eccezione alla moda firma luminosa orizzontale a Led all’anteriore e al posteriore con linee verticali che slanciano la vettura in altezza alla vettura. Nota di stile è data dalla scelta di utilizzare una griglia del radiatore con deflettori attivi, cosicché quando l’auto è ferma sembra una elettrica pura. A enfatizzare la presenza su strada, ci pensano i cerchi da 17 fino a 19 pollici.

Kona può essere scelta in versione sportiva, con l’allestimento N Line (quello provato) che aggiunge una griglia sportiva, prese d’aria maggiorate, minigonne laterali in argento e un doppio terminale di scarico. Mentre per chi preferisce l’eleganza alla sportività, è disponibile la versione X Class dotata di dettagli come i rivestimenti in tessuto e pelle, tetto apribile, portellone elettrico, impianto audio Bose e sistema di sicurezza Hyundai SmartSense. Mentre chi preferisce la semplicità è disponibile la versione X Line. Ampliata la gamma motoricon le unità mild e full hybrid. Mentre per la versione 100% elettrica sarà necessario attendere fino al prossimo autunno con il debutto di due varianti: da 114,6 kW (151 cv) alimentato da una batteria da 48,4 kWh e da 160 kW (218 cv) alimentato da una batteria da 65,4 kWh.

Gli interni sono stati completamente riorganizzati rispetto alla generazione precedente: sparisce la leva del cambio nel tunnel centrale che lascia spazio alla rotella per cambiare modalità di guida. Per innestare le marce, invece, i tecnici Hyundai hanno optato per una scelta in stile Mercedes: una leva posta dietro al volante. Tra i due passeggeri, quindi, è aumentato lo spazio disponibile con numerosi vani portaoggetti e anche l’alloggio per la ricarica induttiva.

Dietro al volante sono presenti anche i paddle che però, nelle versioni elettrificate, servono per gestire l’intensità della frenata rigenerativa: livello tre corrisponde alla massima rigenerazione mentre nel livello uno l’auto è più libera e scorrevole. Poco eleganti sono le plastiche delle porte nonché nella parte della consolle centrale che stonano rispetto al resto della qualità della vettura. Mentre davanti agli occhi del conducente si allarga un doppio display da 12.3 pollici ciascuno che comprende il cruscotto digitale e il touchscreen da cui si può accedere a infotainment e sistemi di gestione della vettura con compatibilità Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Ciò che più ha sorpreso di questa vettura è il comfort di bordo: l’assetto (non attivo, ovviamente vista la categoria) è stato studiato in modo tale da garantire il massimo comfort limitando il rollio. Questo fa di Kona un’auto divertente, sicura e piacevole.