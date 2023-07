Hyundai Kona: la prova su strada della nuova generazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cambia nello stile e aumenta nelle dimensioni, più tecnologia di bordo e motorizzazioni sempre più con accento elettrico. Abbiamo provato la seconda generazione di Hyundai Kona con allestimento N Line.

Kona: modello fondamentale della strategia Hyundai

Il modello Kona, nato nel 2017, giunge alla seconda generazione ricoprendo un ruolo di primaria importanza: il segmento dei B-suv è in costante crescita e l'ibrido è la motorizzazione che accompagna l'incremento della richiesta. In questo contesto, Hyundai ha messo in campo due modelli: Bayon per coprire la richiesta dei b-suv di piccola taglia, mentre Kona è atta a presidiare la fascia alta del segmento e lo dimostra anche l'aumento delle dimensioni.

Kona introduce anche motorizzazioni sempre più elettrificate: Full Hybrid, Mild Hybrid e, in arrivo nel prossimo autunno, anche la versione Full Electric. E, nota curiosa, i tecnici Hyundai sono partiti dalla progettazione della versione elettrica per poi giungere all'ibrido e termico.

Sono tre gli allestimenti: X Line, X Class e N Line.

Come cambia in dimensioni e stile

A prima vista, le differenze sono già ben visibili. Questo grazie alla nuova base: la piattaforma K3 che ha permesso di aumentare le dimensioni che crescono di ben 15 cm di lunghezza e con il bagagliaio che raggiunge il 30% in più di capacità (466 litri).

Lunga 4.350 mm (4.38 per la versione N Line che ha il paraurti più pronunciati), larga 1.825 mm, alta 1.570 e con un passo di 2.660 mm.

Lo stile della casa sud-coreana è subito riconoscibile: all’anteriore si trova l'ormai classica firma luminosa orizzontale a Led a cui si aggiunge la griglia del radiatore bassa con deflettori attivi. Mentre nel posteriore, lo stile ricorda molto Bayon con linee verticali a pulite. Novità per Kona è che la terza luce stop è integrata nello spoiler.

La versione N Line, la più sportiva, si distingue per una griglia sportiva, prese d'aria maggiorate, minigonne laterali in argento, doppi tubi di scarico.

Infine, la presenza su strada è enfatizzata da cerchi da 17 fino a 19 pollici.

Interni tecnologici e confortevoli

I sedili sono stati ridotti di dimensione ma modellati in modo tale da aumentare il comfort. A questo si aggiunge più spazio nell'abitacolo, soprattutto nel tunnel centrale, dove viene eliminata la classica leva del cambio grazie all'introduzione del shift-by-wire posto dietro al volante. Questo ha permesso anche una riduzione di 2 kg rispetto alla generazione precedente grazie all'eliminazione della retromarcia che è ora integrata nel motore elettrico.

Il conducente può contare su un doppio display unito e curvo da 12,3 pollici (di serie su tutti gli allestimenti) ciascuno che comprende il cruscotto digitale e il touchscreen da cui accedere a infotainment e gestione dei sistemi di bordo della vettura. Gli aggiornamenti sono Over-the-air (Ota).

Sono numerosi i vani portaoggetti ed è presente anche un vano per la ricarica induttiva dello smartphone, purtroppo già un po' troppo piccolo per i modelli di nuova generazione. Mentre, soluzione interessante, è il tastino doppio accanto alla presa Usb-c che permette la sola ricarica dello smartphone o ricarica e connessione.

Connettività e sistemi di assistenza alla guida

La seconda generazione di Kona è dotata della versione più evoluta dei sistemi di assistenza alla guida, come la telecamera che analizza l'attenzione del conducente, l'angolo cieco, il sistema di assistenza al parcheggio e una lunga serie di sistemi Adas per la sicurezza attiva.

Mentre sul fronte connettività, Kona porta al debutto la Digital Key 2 Touch grazie a cui gli utenti possono aprire e accendere l'auto tramite lo smartphone.