Hyundai Kona restyling, versioni mild-full hybrid e elettriche

Hyundai introduce in Italia la nuova Kona, completamente rinnovata ed in grado di offrire la più ampia proposta elettrificata tra i suv di segmento B grazie alle motorizzazioni mild-hybrid, full hybrid e 100% elettriche. Nuova Kona presenta diverse novità, a partire da un design esterno ancora più audace unito ad una personalità avventurosa. Gli interni sono progettati per esprimere un look più raffinato e innovativo che conferisce alla vettura un più alto livello di qualità percepita, cui si aggiunge un'evoluzione tecnologica in termini di connettività, sicurezza e comfort. Inoltre, per la prima volta il suv compatto Hyundai presenta l'allestimento sportivo N Line che unisce il divertimento di guida ad uno stile dinamico. Kona rappresenta una storia di successo per Hyundai fin dal lancio. In tre anni il primo suv compatto della Casa coreana è diventato uno dei modelli Hyundai più apprezzati: da settembre 2017 ne sono state vendute circa 230.000 unità in Europa, di cui quasi 34.000 in Italia. Nella gamma di propulsori elettrificati, oltre alla versione 100% elettrica e full hybrid debutta sul modello il sistema ibrido leggero a 48 volt. Questa tecnologia è applicata al benzina T-Gdi Smartstream di 1,0 litro da 120 cv abbinato al cambio intelligente a sei rapporti 6iMT con l'obiettivo di garantire maggiore efficienza ed al propulsore Diesel Smartstream di 1,6 litri da 136 cv disponibile con il cambio 6iMt e con una trasmissione automatica a doppia frizione a sette rapporti (7Dct), quest'ultima proposta anche con la trazione integrale 4wd. Con un'offerta che spazia tra cinque motorizzazioni e tre diverse tipologie di trasmissione, nuova Kona è proposta in tre allestimenti, XTech, XLine ed NLine, con un listino che parte da 22.000 euro.

