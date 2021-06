Hyundai Kona: rinnovata tutta la gamma

Alla guida, l'auto si è dimostrata agile e scattante, lo spunto dell'elettrico si fa sentire nonostante i suoi 1.685 kg.

Dal punto di vista dei sistemi di assistenza alla guida, Kona elettrica può contare su alcuni aggiornamenti come il Rear cross traffic collision avoidance e il blind spot collision avoidance che attivano il sistema frenante quando necessario oltre a fornire avvisi sonori al guidatore. il gruppo Hyundai crede molto nell'elettrico e ha annunciato una strategia aggressiva che prevede l'arrivo di 23 modelli 100% elettrici entro il 2025, dei quali undici basati sulla nuova piattaforma E-Gmp (Electric-Global Modular Platform). Una delle particolarità è la gestione dei pesi tra anteriore e posteriore e il mantenimento del baricentro in posizione bassa grazie al pacco batterie posizionato tra i due assali (a forma di H). Inoltre, il pianale è studiato per riceve una capacità di ricarica da 800 Volt, contro i 400 V con il quale sono equipaggiate i modelli attuali. Questo definisce anche un altro dato una velocità di ricarica di 18 minuti fino all’80%. Infine, il flusso energetico è bidirezionale, ovvero è possibile usufruire della funzione vehicle to load (V2L), capace di scaricare energia dalla batteria del veicolo per l’approvvigionamento di altre apparecchiature.

Il primo dei tre modelli annunciati entro il 2024 dal neonato brand Ioniq (nato in seno a Hyundai e specializzato nei veicoli elettrici) è il crossover di medie dimensioni Ioniq 5 che adotta la nuova piattaforma.