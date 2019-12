Hyundai lancia mega piano industriale: investimenti per oltre 46 miliardi entro il 2025 Hyundai rivede il piano industriale investendo. In base alla nuova tabella di marcia, denominata Strategia 2025, la società promuoverà Smart Mobility Device e Smart Mobility Service. Con investimenti fissati a circa 46,3 miliardi di euro di Giulia Paganoni

2' di lettura

Priorità agli investimenti a lungo termine

I due pilastri (Smart Mobility Device e Smart Mobility Service) si trovano in cima a tre direzioni chiave che l'azienda ha definito: migliorare la redditività dei veicoli con motore a combustione interna (ICE), garantire la leadership nell'elettrificazione dei veicoli e gettare le basi per le attività basate su piattaforma.

Per concretizzare la Strategia 2025 dal punto di vista dei dispositivi, Hyundai punterà a una crescita equilibrata e costante, alla ricerca di un equilibrio tra mercati e modelli, privilegiando nel contempo la sostenibilità a lungo termine rispetto agli obiettivi a breve termine. La società prevede inoltre di aumentare la redditività perseguendo contemporaneamente un valore aggiunto per i clienti e innovazioni nelle strutture dei costi.

In particolare, Hyundai mira a garantire la leadership nell'elettrificazione vendendo 670.000 veicoli tra quelli a batteria e a idrogeno ogni anno e diventare uno dei primi tre produttori mondiali di veicoli elettrici a batteria e pile a combustibile entro il 2025.

Il servizio Smart Mobility è una nuova area di attività per Hyundai che sarà promossa come un pilastro strategico chiave per le future attività. Servizi e contenuti saranno personalizzati e offerti attraverso una piattaforma integrata per massimizzare il valore per i clienti.

Da una parte l'attività Smart Mobility Service fornirà contenuti e servizi personalizzati sui dispositivi per aiutare a proteggere una base clienti più ampia. Dall'altra, i piani di Hyundai per Smart Mobility Device includono anche una vasta gamma di gruppi di prodotti oltre alle automobili come il Personal Air Vehicle (PAV), la robotica e la mobilità dell'ultimo miglio. Hyundai rafforzerà le sue capacità produttive per costruire prodotti che offrano ai clienti un'esperienza di mobilità senza soluzione di continuità.

Investimenti entro il 2025 e riacquisto delle azione per 300 miliardi di won

A tal fine, Hyundai destinerà 61,1 trilioni di won (circa 46,3 miliardi di euro) di investimenti fino al 2025 per la ricerca e lo sviluppo e ulteriori esplorazioni delle tecnologie future. Nello stesso lasso di tempo, l'azienda punterà a un margine operativo dell'8 percento nel proprio settore automobilistico e mirerà a una quota del 5 percento del mercato globale dei veicoli.

Separatamente, Hyundai ha annunciato l'intenzione di condurre un riacquisto di azioni di 300 miliardi di won entro febbraio 2020 come parte dei suoi continui sforzi per aumentare il valore degli azionisti e delle parti interessate e migliorare la comunicazione trasparente con il mercato.