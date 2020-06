Hyundai lancia il virtual tour per i modelli in pronta consegna Nascono nuove soluzioni per la visita nei concessionari. L'ultima novità arriva dal marchio sud-coreano Hyundai ed è un percorso digitale tra le auto in pronta consegna. di Giulia Paganoni

Un tour digitale per scoprire l'auto adatta. Hyundai lancia Click To Buy, un virtual tour che consente di esplorare da vicino tutti i nuovi modelli disponibili in pronta consegna permettendo di trovare la vettura desiderata presso il concessionario più vicino.

Come funziona

La piattaforma online, attraverso un sistema facile e intuitivo, velocizza il processo di ricerca dei modelli già disponibili in pronta consegna e conferma l'attenzione di Hyundai alle necessità dei suoi clienti attraverso soluzioni rapide e funzionali.

Sulla pagina relativa al servizio Click To Buy (https://clicktobuy.hyundai.it/ProntaConsegna/) è possibile selezionare una delle auto della gamma Hyundai e la configurazione di interesse scegliendo le principali caratteristiche come allestimento, alimentazione, motorizzazione, trasmissione e colore esterno.

Dalla scelta alla località per la finalizzazione

Una volta effettuata la scelta, l'utente inserisce la località preferita e il sistema mostrerà in ordine di distanza tutti i concessionari che hanno in pronta consegna una vettura che rispecchia la configurazione creata. Successivamente potrà selezionare quella di maggiore interesse, compilare il form per essere contattato e procedere con la finalizzazione del contratto scegliendo tra le numerose e flessibili formule di acquisto, finanziamento o leasing Hyundai By Mobility.

Il servizio Hyundai Click to Buy è integrato con i sistemi del brand per visualizzare la disponibilità delle auto in tempo reale. La nuova piattaforma accelera ulteriormente la digitalizzazione e l'integrazione dei processi Hyundai, in linea con l'obiettivo di fornire il massimo supporto ai clienti in ogni fase di acquisto e post-vendita.