Hyundai, maxi investimento nella guida autonoma: al via j-v con Aptiv da 4 miliardi

Il gruppo Hyundai rilancia sulla guida autonoma. Il gigante coreano infatti ha siglato con la irlandese Aptiv un patto per costituire una Joint venture con un investimento complessivo di 4 miliardi di euro. In particolare Hyundai (che possiede anche il marchio Kia e la azienda hi-tech Mobis) metterà due miliardi sul piatto (1.6 miliardi sotto il “cappello” Hyundai e 400 milioni invece saranno investiti da Kia e da Mobis). La Joint ventura è paritetica e dunque Aptiv contribuirà per gli altri due miliardi



Hyundai fornirà servizi di ingegneria, risorse di ricerca e sviluppo e accesso alla proprietà intellettuale, mentre Aptiv fornirà tecnologia di guida autonoma e circa 700 dipendenti. Le società avrà sede a Boston e sarà guidata da Karl Iagnemma come presidente

Si tratta di uno dei maggiori investimenti nel settore e l'obbiettivo (molto ambizioso) è iniziare i test di completamente senza conducente nel 2020 e avrà una piattaforma di guida autonoma pronta per la produzione disponibile anche a terze parti Oem.