Hyundai Motorsport presente al Rally di Roma Capitale Sommario

Hyundai Motorsport ha scelto di essere presente al Rally di Roma Capitale, dal 24 al 26 luglio, con la partecipazione di due Hyundai i20 Coupé Wrc portante in gara da Dani Sordo e Pierre-Louis Loubet.

Hyundai Motorsport con due Wrc

Dopo lunghi mesi di incertezza il motorsport italiano riparte con grandi progetti. Il rally romano avrà sia validità Europea (Erc) che italiana (Cir), rappresentando la gara d'esordio per entrambi i campionati.

L'impegno del team guidato dall'italiano Andrea Adamo non si ridurrà comunque all'iscrizione delle due sole Hyundai i20 Coupé Wrc, che concorreranno in un evento che sarà nominato Rally Stars riservato a questa tipologia di vetture, le Wrc, dato che nella stessa nota stampa è stata confermata anche la partecipazione di numerose Hyundai i20 R5 New Generation che prenderanno parte alla competizione. Tra queste spicca il pilota irlandese Craig Breen, in forze al team Hyundai dalla stagione 2018, e Callum Devine, Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Driver.