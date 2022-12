Hyundai N: il dietro le quinte del futuro ad alte prestazioni. In anteprima anche Ioniq 5 N

Ascolta la versione audio dell'articolo

Hyundai ha svelato un video relativo al brand N ad elevate prestazioni con i due “rolling lab” RN22e e N Vision 74 che stanno introducendo il futuro delle performance elettrificate. Nel cortometraggio compare anche un'anteprima di Ioniq 5 N, auto elettrica sportiva che fa la sua prima apparizione ufficiale con una speciale livrea mimetica con motivi a pixel e bandiere a scacchi.

Uno sguardo verso il futuro elettrico e sportivo

Il video diffuso offre uno sguardo all’interno del processo di sviluppo dei rolling lab del brand N, veicoli perfettamente funzionanti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la verifica delle tecnologie ad alte prestazioni sperimentate da Hyundai Motorsport prima dell’applicazione ai modelli di produzione. Un esempio importante che mostra come il motorsport sia un ottimo banco di prova per lo sviluppo di tecnologie che, dopo essere state messe a punti, verranno utilizzate per i veicoli di serie. Dopo la serie di rolling lab RM (Racing Midship) con motori a combustione interna del brand N, la scorsa estate Hyundai ha introdotto una nuova serie di “laboratori su ruote” per sviluppare veicoli elettrificati di nuova generazione.

Il video rivela il processo di sviluppo dei rolling lab RN22e e N Vision 74, che stanno aprendo la strada alle auto elettrificate ad alte prestazioni del brand N.

RN22e: il primo veicolo ad alte prestazione basato sulla E-Gmp

RN22e è il primo veicolo ad alte prestazioni del marchio N basato sulla piattaforma E-Gmp (Electric-Global Modular Platform) di Hyundai, che è alla base anche di due vetture di serie già presenti nella gamma: Ioniq 5 e Ioniq 6. Il video mostra come RN22e combini la piattaforma E-Gmp con altre tecnologie avanzate per raggiungere prestazioni in linea con i tre capisaldi del brand N: Corner Rascal, Racetrack Capability ed Everyday Sports Car. Tramite RN22e, le tecnologie innovative vengono testate e verificate per l’implementazione a breve termine sul primo modello elettrico a batteria del brand N.

N Vision 74: il laboratorio su ruote a idrogeno

L'azienda ha annunciato per la prima volta questa sua visione della tecnologia nel 2015, quando ha presentato la concept car N 2025 Vision Gran Turismo contestualmente al lancio del suo brand ad alte prestazioni Hyundai N, per immaginare il futuro delle alte prestazioni basato sulle celle a combustibile.

Dopo soli sette anni, la tecnologia all'avanguardia che questa concept car virtuale ha presentato in anteprima è ora disponibile in una vettura reale, che è possibile guidare. N Vision 74 è il primo veicolo ibrido ad alte prestazioni a idrogeno al mondo, rendendo testimonianza degli sforzi che Hyundai sta facendo nelle tecnologie delle alte prestazioni sostenibili.

Il powertrain a celle a combustibile a idrogeno da 500 kW vanta un tempo di rifornimento di soli cinque minuti. Il design di N Vision 74 eredita lo spirito del concept Pony Coupé di Hyundai presentato nel 1974, collegando chiaramente l’eredità del marchio sud-coreano con il futuro del brand N.

Le prime immagini di Ioniq 5 N

Il video include una breve apparizione di Ioniq 5 N coperta di pixel e bandiere a scacchi, che rappresentano il divertimento di guida nell’era dell'elettrico, correre per alcuni secondi fianco a fianco di RN22e e N Vision 74.

Questo modello, secondo le indiscrezioni sarebbe in arrivo presto.