Hyundai nuova i10 sfiziosa e divertente

Dimensioni compatte, ma uno stile più personale, merito di un frontale elegante. Interni spaziosi e bagagliaio da 252 litri di capienza. Solo quattro porte con finiture di buon livello e comandi ordinati. L'impianto multimediale con schermo di 8” per Apple CarPlay e Android. Proposta per ora col 1.000 cc a tre cilindri a benzina da 67 cv offre il brio sufficiente in città. A breve sarà disponibili con lo stesso motore la versione a Gpl mentre la versione più perfomante grazie turbo da 100 cv arriverà dopo l'estate soltanto con un allestimenti sportivo N-Line. Solo 5 porte, 4 o 5 posti a prezzi a partire da 13.000 euro.