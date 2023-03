Hyundai reinventa Kona: stile originale e libertà di scelta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Partire dall’elettrica per poi sviluppare le versioni termica e ibrida. La nuova Hyundai Kona cambia paradigma nella produzione di un nuovo modello, abbandonando il tradizionale processo di sviluppo Ice-to-Ev (da termico a elettrico) per compiere il percorso opposto: partire dal design della versione a zero emissioni per arrivare a quello della variante a combustione interna. Più grande rispetto al passato, la nuova Kona cresce di 15 centimetri e arriva ad una lunghezza complessiva di 435 cm, con 2,5 cm in più in larghezza e un passo che cresce di 6 cm. Pronta a sfidare il lungo elenco di concorrenti nell’affollato segmento dei B suv, a partire dalla Jeep Avenger, la Kona punta su un design dalla forte personalità . Esteticamente spiccano all’anteriore i gruppi ottici suddivisi in due porzioni: nella parte superiore è presente una striscia luminosa battezzata “Seamless Horizon Lamp”, che si estende in orizzontale e segue tutto il paraurti. Al di sotto ci sono i fari. Nella versione elettrica la barra di led riprende il motivo a “pixel” caratteristico della gamma elettrica Ioniq. Lateralmente spiccano gli importanti passaruota dal disegno geometrico in plastica grezza, mentre in coda ritroviamo la Seamless Horizon Lamp.

A bordo i designer hanno lavorato per realizzare un abitacolo dai tratti minimalisti, dove però non manca una consistente (visto le tendenze attuali) presenza di tasti fisici. La plancia è dominata dai due grandi schermi affiancati da 12.3 pollici, da dove gestire il sistema di infotainment della vettura e tutte le regolazioni di bordo. Tra le novità il selettore del cambio spostato dalla console centrale a dietro il volante. Tra le tante funzioni garantite dalla connetività Ota, la Kona può essere bloccata, sbloccata e avviata tramite la Digital Key 2 Touch, utilizzando la comunicazione near-field (Nfc) su smartphone o smartwatch, che garantisce un elevato livello di sicurezza.

Disponibile in quattro diverse versioni - elettrica, full hybrid (HEV), con motore endotermico e nell’allestimento sportivo N Line – nella versione a zero emissioni arriva fino a 495 km (wltp) di autonomia grazie alla batteria da 65,4 kWh abbinata ad un motore elettrico da 160 kW e alla trazione a due ruote motrici. Nella versione meno potente da 114.6 kW con batteria da 48.4 kWh, l’autonomia scende a 342 km. La versione più potente si ricarica dal 10 all’80% in circa 41 minuti con colonnine a ricarica rapida da 350 kW. Tra le novità più interessanti introduce: baule anteriore (Frunk, cioè Front Trunk), Air flap attivi e porta di ricarica riscaldata capace di funzionare fino a -30°C. La nuova modalità di guida i-Pedal consente di accelerare, decelerare e fermarsi usando solo il pedale dell’acceleratore. La funzione Vehicle-to-Load (V2L) supporta la ricarica e l’alimentazione interna ed esterna di dispositivi elettrici ed apparecchiature. La potenza massima è di 3,13 kVA.

Completa la dotazione di Adas, pari al secondo livello ( su una scala da 0 a 5): tra le dotazioni non manca l’Highway Driving Assist 2 che aiuta il conducente a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede e a mantenersi al centro della corsia di marcia, e lo assiste nel sorpasso dei veicoli che lo precedono.

Prezzi ancora da definire e arrivo nel corso del secondo semestre 2023.