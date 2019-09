Hyundai rilancia sulle auto green con Kona Hybrid e Ioniq Electric

3' di lettura

Entro il 2025 Hyundai avrà investito oltre 35 miliardi di euro per l’elettrificazione della propria gamma, più altri 6,7 miliardi di euro entro il 2030 per la produzione di 700.000 moduli batterie. L’annuncio arriva al lancio della Kona Hybrid e della Ioniq di seconda generazione, la berlina media (4,47 metri di lunghezza) sviluppata da zero per essere spinta da motori a combustione interna, ibridi oppure elettrici a batterie.

Già venduta in oltre 60.000 unità dal lancio nel 2016, Ioniq estende ulteriormente la propria offerta di modelli ecologici con una serie di miglioramenti tecnologici. Ioniq Electric ha ora batteria da 38,3 kWh (+36%) per un’autonomia di 311 km (Wltp) con una singola carica. L’abbiamo provata ad Amsterdam ed il consumo medio reale riscontrato è allineato a quanto dichiarato da Hyundai se si adotta uno stile di guida attento. I 136 cv di potenza e i 295 Nm di coppia garantiscono prestazioni adeguate al tipo d’impiego della vettura, prevalentemente cittadino. La velocità massima raggiungibile è di 165 km/h. Ioniq Electric è equipaggiata con un caricatore di bordo da 7,2 kW per la ricarica a corrente alternata in circa 6 ore (da 0 all’80%), mentre alle colonnine da 100 kW è possibile ricaricare la batteria in meno di un’ora.

Come Kona, anche Ioniq Electric adotta il sistema di guida con un solo pedale. Regolando su quattro livelli l’intensità di rigenerazione in rilascio con le palette dietro al volante è infatti possibile rallentare fino all’arresto del veicolo usando il solo pedale dell’acceleratore.

Nuova anche la modalità di guida Eco+ (in aggiunta a Eco, Comfort e Sport) per estendere l’autonomia di guida riducendo i consumi di energia in casi di emergenza imprevista. Silenziosa ed efficiente, Ioniq Electric si aggiorna esteticamente ed introduce inediti fanali a Led. Nuove colorazioni per la carrozzeria (incluse quattro inedite) e nuovi cerchi in lega da 16’’. All’interno, il nuovo cruscotto con display HD da 7” (di serie su tutte le motorizzazioni) si illumina di colori diversi in funzione della modalità di guida scelta.

Avanzati sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense trovano posto su nuova Ioniq, così come il nuovo sistema di infotainment BlueLink sempre connesso con Sim 4G dedicata e Live Services (gratis per 5 anni) con schermo da 10,35 pollici.