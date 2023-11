Hyundai rilancia la sfida nell’elettrico con un nuovo sito produttivo in Corea

Ascolta la versione audio dell'articolo

Percorrendo l’Ulsan Bridge, il lungo ponte bianco a due campate che attraversa la baia della città industriale della Corea del Sud, 300 chilometri a Sudest di Seul, sulla sinistra, si apre una distesa a perdita d’occhio di tetti celesti. È lo stabilimento di produzione del gruppo automobilistico Hyundai, 5,2 milioni di metri quadrati di estensione, cinque unità produttive, 1,4 milioni di vetture all’anno di capacità.

La via d’accesso al sito è suggestiva. Da un lato della larga strada, negozi e piccole attività produttive che sanno di vecchia Corea con le vetrine variamente colorate. Dall’altro lato, lo stabilimento, l’accesso con la grande insegna Hyundai, anche con i caratteri occidentali. Le strade interne ordinate, pulite, con i pini potati a ombrello alla maniera giapponese. Le strade ben asfaltate e un decoro caratteristico comunque di tutto il Paese.

Qui, nel 1968, è nato il progetto di un’industria automobilistica coreana, il primo nucleo del miracolo industriale del Paese. Prima la produzione in licenza della Ford Cortina. Poi, nel 1975, la pioniera dell’auto coreana, la Pony disegnata da Giorgetto Giugiaro e motorizzata Mitsubishi. Infine, nel 1988, il primo modello interamente progettato e costruito in Corea, la Sonata. Tre auto esposte nel museo temporaneo allestito all’interno dello stabilimento per celebrare il nuovo passaggio strategico della casa coreana: la costruzione di un ulteriore sito all’interno del complesso storico destinato alla produzione di auto elettriche. Un investimento di 1,5 miliardi di euro che arriva a 29 anni dalla costruzione dell’ultimo stabilimento produttivo del gruppo Hyundai in Corea, quello di Asan.

Hyundai Ioniq 5 del quale è stata da poco lanciata la versione sportiva N che vanta due motori che erogano 650 e 770 Nm

Le gru sono in azione da qualche settimana. È stata spianata la vecchia pista prove, dove nel passato sono stati testati i modelli a guida autonoma e a idrogeno (poi industrializzati in serie), ed è già stata preparata la piastra degli impianti. Lo stabilimento, avveniristico, a emissioni zero e illuminato con luce naturale, occuperà una superficie di 548mila metri quadrati e farà di Ulsan il più grande sito automobilistico al mondo, superando la fabbrica Volkswagen di Wolfsburg. Al centro ci sarà un parco che verrà utilizzato come zona relax dai dipendenti. I lavori andranno avanti a ritmo serrato. Nel 2026 le linee produttive saranno a regime e garantiranno al gruppo una capacità aggiuntiva di 200mila vetture elettriche. Il primo modello prodotto sarà un suv firmato Genesis, il brand di lusso del gruppo. Sarà utilizzata una piattaforma innovativa realizzata nel centro ricerche di Singapore, ma è ancora da decidere quali altri modelli saranno prodotti.

Quello che appare invece chiaro è che il sito di Ulsan avrà un valore fondamentale all’interno della strategia globale del gruppo coreano. «Hyundai farà del suo meglio per diventare l’attore principale nell’era dell’elettrificazione», dice con l’enfasi che si addice a un nuovo inizio Jaehoon Chung, presidente e amministratore delegato di Hyundai Motor Company. L’investimento sullo stabilimento elettrico di Ulsan è un altro importante tassello nel piano strategico di Hyundai che prevede 78,5 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni, di cui circa 33 miliardi di euro destinati all’elettrificazione. «Il nuovo stabilimento di Ulsan è l’inizio di un cammino per i prossimi 50 anni sotto il segno dell’elettrificazione», sottolinea ancora Chung. «Proprio come l’ambizione di costruire l’automobile migliore in passato ha reso Ulsan una città a vocazione automobilistica, oggi», continua Chung, «con uno stabilimento dedicato ai veicoli elettrici, Hyundai lavorerà per rendere Ulsan un luogo innovativo per la mobilità nell’era dell’elettrificazione».