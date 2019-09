Hyundai, al Salone di Francoforte 2019 debuttano i10, il concept 45 e Veloster N ETCR Tre novità interessanti allo stand Hyundai con il concept 45 che anticipa il design dei prossimi modelli, la nuova generazione di i10 e un'anteprima segna in modo indelebile in motorsport: Veloster N ETCR di Giulia Paganoni

Concept car, city car e auto da competizione. La presentata di Hyundai porta al Salone di Francoforte 2019 è davvero notevole. Il marchio coreano presenta in anteprima la nuova concept elettrica 45, che anticipa il design dei prossimi modelli elettrificati; anteprima mondiale per la nuova generazione della city car i10; infine, riflettori puntati sulla Veloster N ETCR, la prima auto da corsa 100% elettrica sviluppata da Hyundai Motorsport.

Anteprima ai prossimi modelli Hyundai con 45

Le esigenze cambiano e con loro anche le auto. Per questo la personalizzazione è elemento fondamentale. E al Salone di Francoforte 2019, Hyundai racconta la sua strategia di esperienze personalizzate che offrirà a bordo dei prossimi veicoli elettrici. Nella visione del brand, le auto offriranno ai clienti una sempre maggiore libertà di customizzazione degli spazi, per esprimere il proprio stile di vita.



Con il concept 45 il marchio coreano anticipa la visione di una nuova era per il design, focalizzandosi su elettrificazione, tecnologie autonome e soluzioni intelligenti. La futuristica 45 reinterpreta le linee della Hyundai Pony Coupe Concept, icona di 45 anni fa, per introdurre un'esperienza di bordo completamente nuova per i veicoli a guida autonoma di domanial tempo stesso mantenendo il Dna del marchio.

Il carattere di 45 è definito dal suo corpo monoscocca, come anche dal design aerodinamico e leggero dei velivoli degli anni '20. Il nome del prototipo deve in parte la sua origine agli angoli a 45° che ne caratterizzano la parte frontale e la parte posteriore, creando una silhouette a forma di diamante che anticipa il design dei futuri veicoli elettrici del brand.

Hyundai presenta il futuro elettrico del motorsport

Hyundai Motorsport è da anni nel mondo delle competizioni, sia in pista che nei rally ma sempre con auto a motore tradizionale. Ora arriva la prima elettrica: Veloster N ETCR, disegnata e prodotta presso la sede ad Alzenau, in Germania. Il nuovo entusiasmante modello di Hyundai incarna la perfetta combinazione tra auto sportive e tecnologie green.

Se si parla di auto elettrica, è necessario parlare anche di ricarica. E al Salone di Francoforte presenta anche Generator, una stazione di ricarica portatile per i veicoli elettrici e la più recente funzionalità di ricarica elettrica senza emissioni.

Come service provider del nuovo campionato ETCR (Electric Touring Car Racing), Hyundai fornirà lo Generator come sistema di ricarica per tutti i veicoli. Anche questa inedita soluzione sostiene il percorso verso la transizione alla tecnologia elettrica.

Nuova Hyundai i10

A Francoforte Hyundai presenta in anteprima mondiale la Nuova i10, la più recente novità della famiglia ‘i' del brand che, con le sue dotazioni di sicurezza a connettività, è pronta a rivoluzionare il segmento delle city car e giocherà un ruolo chiave nella strategia di Hyundai in Europa.

Oltre a presentare un nuovo e dinamico look, Nuova Hyundai i10 vanta infatti importanti novità anche in termini di connettività, tra cui le tecnologie Connected Car e Bluelink.

È un'auto che è stata costruita in Europa per l'Europa ed è espressione dell'approccio di Hyundai di rendere la mobilità accessibile a tutti, garantendo alti standard qualitativi.

Oltre a Nuova i10, Hyundai svela anche la i10 N Line. È il terzo modello dopo i30 e Tucson ad essere equipaggiata con il pacchetto N Line. Offrendo un allestimento dinamico e garantendo un maggiore il piacere di guida, N Line è diventato un asset importante della strategia di prodotto del brand.

Gamma elettrica in vetrina a Francoforte

Con la più ampia gamma di motorizzazioni elettrificate sul mercato e gli oltre 600.000 veicoli elettrificati venduti nel mondo, Hyundai è leader nella mobilità del futuro. Al Salone di Francoforte i visitatori possono conoscere da vicino gli ultimi modelli della flotta green: Nuova Kona Hybrid e Nuova IONIQ Electric.