Hyundai Santa Fé 20th anniversary: come va il nuovo suv 7 posti ibrido 

Con le prime vengono migliorate le performance e l’efficienza del motore in base allo stile di guida. Mentre con le seconde, viene regolato il tempo di cambiata e il controllo di trazione distribuendo la coppia motrice in modo ottimale al fondo che si sta percorrendo.

Motore ibrido da 230 cv

Sotto al cofano si nasconde un motore Full Hybrid che unisce le performance e l’efficienza di un quattro cilindri benzina sovralimentato da 180 cv a un elettromotore da 44,2 kW (60 cv) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh. La potenza combinata raggiunge i 230 cv e 350 Nm di coppia massima. La velocità massima raggiungibile è di 187 km/h e lo spunto 0-100 km/h viene coperto in 9,1 secondi, una buona performance per un veicolo da due quintali. L’unità è abbinata a una cambio automatico a sei rapporti, migliorato rispetto alla generazione precedente per cambi marcia più fluidi.

Da segnalare che questo powertrain è dotato della tecnologia di ricircolo dei gas di scarico a bassa pressione, che ottimizza l’efficienza.

Come è al volante

La posiziona di guida è piuttosto rialzata e permette di avere una buona visuale dell’intorno dell’auto.

Utile la visualizzazione dell’angolo cieco che, nel caso in cui si inserisce la freccia, nel cluster strumenti digitale vengono proiettate le immagini ad esso relative.