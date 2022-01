Hyundai Santa Fe diesel

La quarta generazione di Santa Fe si presenta con linee moderne ed eleganti, a cui si aggiungono elementi innovativi come i gruppi ottici su due livelli e l’imponente “Cascading Grille”, simbolo identificativo del marchio. Oltre al conosciuto pacchetto di tecnologie per la sicurezza e i sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense, su Santa Fe debuttano due tecnologie innovative: il Safety Exit Assist, che previene possibili incidenti in caso di apertura delle portiere e il Rear Occupant Alert, in anteprima a livello mondiale, che segnala la presenza di bambini nella seconda e terza fila di sedili alla chiusura del veicolo. Anche la sicurezza passiva è stata incrementata aumentando la rigidità del telaio per migliorare la protezione dei passeggeri in caso di collisione. La plancia è dominata dallo schermo da 8" del sistema di infotainment, che integra il navigatore e i servizi live Apple CarPlay e Android Auto. In Italia è disponibile la versione con trazione integrale a controllo elettronico Htrac e cambio automatico a 8 rapporti. Nel dettaglio la Hyundai Santa Fe 2.2 Crdi 4wd Dct Xclass è lunga 479 cm, larga 190 cm, alta 169 cm con un bagagliaio da 130 a 1.649 litri. Nella versione 2.2 Crdi 4wd Dct Xclass costa 56.000 euro con motore a gasolio di 2.151 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 148 kW/201 cavalli ed una coppia massima di 440 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 67 litri. Le emissioni di CO2 sono di 181 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 205 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.910 kg.

Per saperne di più clicca sul listino