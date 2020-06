Hyundai Santa Fe restyling, ora è ibrido e plug-in hybrid

Nuova piattaforma

Dotata di un sistema che controlla il flusso d'aria, la nuova piattaforma migliora il movimento dell'aria attraverso il vano motore e consente al calore di dissiparsi. Questo incrementa la stabilità nella parte inferiore del veicolo, ulteriormente aumentata anche dalla posizione ribassata degli equipaggiamenti pesanti all'interno della piattaforma, che riduce il peso e abbassa il baricentro. Anche l'aerodinamica è stata migliorata in modo da ridurre al minimo la resistenza dell'aria e offrire un'eccellente efficienza dei consumi, potenza e prestazioni di guida.

I punti fissi per i bracci dello sterzo sono stati posizionati più vicino al centro dellíasse anteriore, consentendo una maggiore maneggevolezza. Allo stesso modo, il controllo di rumore, vibrazioni e ruvidità dellíandatura del veicolo (NVH) viene migliorato attraverso sistemi di assorbimento acustico rinforzati nelle parti più sensibili alle vibrazioni.

La nuova piattaforma porta anche miglioramenti di sicurezza in caso di collisione grazie a progressi nella progettazione. Attraverso l'uso di una struttura a carico multiplo, la stampa a caldo e l'integrazione di una piastra in acciaio ad altissima resistenza, la piattaforma consentirà all'auto di assorbire meglio l'impatto in caso di collisione, riducendo al tempo stesso la deformazione dello spazio passeggeri.