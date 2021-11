Hyundai Seven, il suv elettrico concept al Salone di Los Angeles

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il futuro di Hyundai debutta all'AutoMobility 2021 di Los Angeles con l'innovativa Seven, suv concept elettrico in grado di anticipare tecnologie e stile delle novità in arrivo nei prossimi anni. In programma dal 19 al 28 novembre, il Salone di Los Angeles farà da vetrina per la clientela americana anche ai modelli Ioniq 5 e Xcient Fuel Cell. Dopo la concept 45 nel 2019 e Prophecy nel 2020, il prototipo Seven inaugura un nuovo capitolo del brand Ioniq, la famiglia di Hyundai dedicata ai veicoli elettrici a batteria (bev).



Hyundai Seven, suv elettrico



Stile inedito e tecnologia all'avanguardia sono i punti di forza di Hyundai Seven, concept che vuole essere anche una chiara rappresentazione dell’impegno di Hyundai per la neutralità carbonica entro il 2045. Costruito sulla piattaforma E-Gmp (Electric-Global Modular Platform) di Hyundai, un’architettura modulare dedicata ai veicoli elettrici a batteria grazie al passo lungo della E-GMP e il pavimento piatto della piattaforma rendono possibile una classe completamente nuova di veicoli.

Sul fronte ricarica e autonomia, in una situazione reale e con un caricatore da 350 kW, il concept è in grado di caricare dal 10% all’80% in circa 20 minuti. Complessivamente raggiunge un target di autonomia di oltre 480 km. Caratterizzato da interni dal carattere domestico, il nuovo concept è l’esempio perfetto della filosofia della gamma Ioniq, con la sua innovazione in termini di spazio e le caratteristiche attente all'igiene che trasformano il veicolo in un innovativo living space su ruote.



Hyundai Seven, stile



Il concept presenta uno stile aerodinamico che si discosta dalle forme tipiche dei suv. Tra le principali caratteristiche troviamo il bordo basso anteriore del cofano, la linea continua e aerodinamica del tetto, e il passo allungato. Tra le novità arrivano le ruote dotate di Active Air Flap integrati, che si aprono o si ritirano a seconda della necessità di raffreddamento dei freni o di riduzione della resistenza aerodinamica. Altra caratteristica sono le luci Parametric Pixel, che forniscono una Welcome Light Sequence all’avvio. I Parametric Pixels forniscono un filo conduttore di design, unendo lo stile digitale e quello analogico.



Interni Hyundai Seven



Il vero punto di rottura arriva dagli interni, con una vera e propria innovazione dello spazio in grado di offrire una maggiore libertà come mai vista prima. Il passo della Seven raggiunge i 3,2 metri, grazie allo spunto progettuale di spingere le ruote verso l’esterno per estendere il più possibile il passo. Il pavimento piatto ha permesso una inedita disposizione delle fila di sedili, creando un layout interno più fluido. Le “Pillarless Coach Doors” (le grandi portiere sul fianco) offrono un'entrata in grande stile, rivelando un interno accogliente con una dimensione di spazio completamente nuova.