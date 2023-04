Hyundai svela la Kona elettrica e le versioni per gli USA

La seconda generazione della Hyundai Kona è esposta al Salone di New York anche nella versione più attesa l'elettrica che sarà in vendita anche negli Usa in due diversi tagli di batterie e in uno stile inedito che si distingue nettamente dalle varianti a motore termico. Protagoniste anche loro alla rassegna nelle varianti la Limited e la sportiva N-Line per il mercato locale. Su entrambi i modelli è previsto un infotainment in grado di garantire aggiornamenti over-the-air oltre alla ricca suite di sistemi utili alla guida come il Remote Smart Parking Assist

