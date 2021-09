Hyundai Tucson con 9.739 unità + 36% sul 2020 e + 6% sul 2019

Rinnovata da capo a fondo, la quarta generazione del suv coreano Tucson ha un look più appariscente. Nel frontale davvero innovativo nello stile, spicca la mascherina che integra i fari, formati da triangoli luminosi a Led inseriti nella griglia che quando sono spenti, quasi non si vedono. Nella parte dietro spiccano i fanali orizzontali sempre a Led e il logo del brand che entra nel lunotto. L'auto è spaziosa e curata nelle finiture come di categoria superiore. L’abitacolo ha un aspetto tecnologico col cruscotto digitale configurabile da 10,3 pollici e lo schermo da 8 o 10,3 pollici del sistema multimediale. La consolle ospita i comandi tattili per i servizi di bordo. La capacità del bagagliaio è compresa fra da 577 e1795 litri. Per i motori la scelta è fra i sistemi ibridi a benzina da 48 V, full hybrid o ricaricabile. La dotazione di sicurezza include fra l’alto anche il sistema che mantiene la vettura al centro della corsia.



9/11 11/11 Menu