Hyundai Tucson

Hyundai Tucson allarga l'offerta di versioni con omologazione ibrida. Dopo il 2.0 Crdi a 48 Volt, entra in gamma la motorizzazione diesel 1.6 da 136 cavalli. Grazie alla tecnologia Mild Hybrid, secondo la casa si ottiene una riduzione di consumi ed emissioni di CO2 fino all'11% (ciclo Nedc 2.0) e vantaggi nel traffico cittadino, come il recupero dell'energia in frenata o decelerazione, la funzione start-stop estesa fino a 30 km/h e ripartenze più confortevoli che si sommano a un'accelerazione più pronta ed efficiente. Grazie all'omologazione Hybrid, consente inoltre l'accesso ad aree a traffico limitato in diverse città e benefici fiscali come l'agevolazione sulla tassa di circolazione a seconda delle regioni. Il nuovo sistema Hyundai 48V Mild Hybrid è disponibile su due motorizzazioni Euro 6d Temp: il 1.6 CRDi 136 CV 48V, disponibile sia con cambio manuale e automatico a doppia frizione 7DCT, entrambi abbinabili alla trazione anteriore o integrale, e il 2.0 Crdi 185 Cv 48V, proposto in abbinamento al cambio 7Dct e alla trazione 4wd.

Vai al listino di Hyundai Tucson