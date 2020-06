Hyundai Tucson

Tucson è l'erede della ix35. Il frontale è dominato da un'ampia griglia esagonale che si collega con i fari a Led per creare un insieme unico ed originale. Il montante anteriore è stato spostato indietro disconnettendosi visivamente dal lungo cofano motore e accentuando così il profilo filante, soprattutto in combinazione con gli ampi passaruota; mentre il retrotreno presenta un design pulito con linee orizzontali che emergono già dai passaruota e ben accentuate dai sottili gruppi ottici. A bordo, largo utilizzo di materiali soft-touch di elevata qualità e massima eleganza grazie alla pelle. La Tucson dispone di equipaggiamenti di serie ricchi e all'altezza dei migliori crossover sia per il comfort sia per la sicurezza con sedili anteriori riscaldati e ventilati, portellone ad apertura elettrica, dispositivo per il parcheggio automatico, navigatore satellitare di nuova generazione, frenata di emergenza con tre modalità, sistema per evitare l'involontario cambiamento di corsia, Rear Traffic Alert, Blind Spot Detection e Active Hood che agisce sul cofano per attutire gli impatti con pedoni o ciclisti.

