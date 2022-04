Incentivi auto 2022 per la Hyundai Tucson in versione 1.6 phev, grazie ad emissioni di C02 pari a 31 g/km e ad un prezzo di listino di 46.100 euro per la versione Excellence. La quarta generazione di Tucson si presenta con un design innovativo che segue il linguaggio stilistico “Sensuous Sportiness” del brand e si unisce a tecnologie d'avanguardia ed alla più vasta scelta di motorizzazioni elettrificate della categoria. Internamente Tucson offre un'esperienza digitale avanzata e completamente personalizzabile: al dual cockpit configurabile e completamente digitale da 10,25” composto da un nuovo cruscotto digitale aperto si associa un nuovo display centrale touchscreen, anch'esso da 10,25” volto a dominare il centro della console. Insieme ad un elevato comfort Tucson garantisce tranquillità ai propri passeggeri grazie alle più recenti funzionalità di sicurezza attiva e guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense. Progettato, sviluppato e costruito in Europa, Tucson dispone della garanzia di 5 anni a Km illimitati.

Nel dettaglio la Hyundai Tucson 1.6 Phev 4wd AT Exellence è lunga 450 cm, larga 187 cm, alta 165 cm con un bagagliaio da 558 a 1.721 litri. Nella versione 1.6 phev 4WD AT Exellence costa 46.100 euro con motore ibrido plug in di 1.598 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 195 kW/265 cavalli ed una coppia massima di 350 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 42 litri. Le emissioni di CO2 sono di 31 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 191 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.893 kg.

Per saperne di più clicca sul listino