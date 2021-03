Hyundai Tucson Hybrid 1.6 Crdi

La quarta generazione di Tucson si presenta sul mercato italiano con un design innovativo che segue il linguaggio stilistico “Sensuous Sportiness” del brand e si unisce a tecnologie d'avanguardia ed alla più vasta scelta di motorizzazioni elettrificate della categoria. Internamente Tucson offre un'esperienza digitale avanzata e completamente personalizzabile: al dual cockpit configurabile e completamente digitale da 10,25” composto da un nuovo cruscotto digitale aperto si associa un nuovo display centrale touchscreen, anch'esso da 10,25” volto a dominare il centro della console. Insieme ad un elevato comfort Tucson garantisce tranquillità ai propri passeggeri grazie alle più recenti funzionalità di sicurezza attiva e guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense. Progettato, sviluppato e costruito in Europa, Tucson dispone della garanzia di 5 anni a Km illimitati come tutte le vetture Hyundai commercializzate in Italia.

