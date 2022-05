Hyundai a zero emissioni per il business

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tre allestimenti per la Hyundai Ioniq 5, partendo da Progress fino al top di gamma Evolution. Per la nostra simulazione optiamo per il livello intermedio battezzato Innovation, caratterizzato dalla dotazione di serie decisamente completa dove spicca la presenza della pompa di calore. Abbinata al pacco batterie da 77.4 kWh reali e alla trazione a due ruote motrici, scarica a terra una potenza di 225 cavalli e dichiara un’autonomia nel ciclo medio combinato (con omologazione Wltp) di 481 chilometri. Il tutto ad una cifra di partenza di 53.000 euro. Vettura dotata di una tensione di sistema di 800 Volt (come la più blasonata Porsche Taycan), può essere ricaricata fino a 10.5 kW attraverso il caricatore di bordo e accetta fino a oltre 200 kW utilizzando colonnine ad alta potenza. In termini numerici si traduce in 8 minuti per portare la batteria dal 10 all’80% e avere circa 320 chilometri in meno di 20 minuti con una stazione di ricarica ad alta potenza come Ionity. Tornando alla configurazione, aggiungiamo il Tech Pack proposto a 1700 euro e il grigio metallizzato che comporta un surplus di 750 euro. A bordo si può scegliere tra interni neri o grigio bicolore, proposti senza sovraprezzo. Totale della nostra configurazione? 55.950 euro, cifra che comprende un lungo elenco di accessori come fari a led, cerchi da 19 pollici, sedili anteriori riscaldabili, clima automatico, quadro strumenti Lcd da 12.3 pollici, schermo touchscreen da 12.3” con connettività Apple CarPlay e Android Auto, pacchetto Adas di livello 2, vetri posteriori oscurati, caricatore wireless per lo smartphone e portellone automatico. Valore aggiunto della Ioniq 5, soprattutto per chi usa l’auto come un vero e proprio ufficio, è la possibilità di “trasformarsi” in power bank su quattro ruote. Grazie alla tecnologia V2L (Vehicle To Load), l’auto coreana è in grado di erogare elettricità a 110 o 220 V sia all’interno che all’esterno. A bordo è presente una presa di corrente dove collegare, ad esempio, il proprio computer per essere certi di avere la carica necessaria durante una call conference. Esternamente invece, utilizzando un adattatore da collegare alla presa di Tipo 2, si può alimentare una bici a pedalata assistita, un monopattino e addirittura un’altra auto in AC a 3.6 kW.

Oltre alla versione a due ruote motrici, è disponibile anche la Ioniq 5 Awd. Il modello 4x4 è proposto esclusivamente in abbinamento al ricco allestimento Evolution, offerto a partire da 60.550 euro. In questo caso la lista di accessori prevede lo Smart Design Pack (1500 euro) e l’High Tech Pack (2.200 euro) quest’ultimo con specchi retrovisori esterni ed interni digitali a conferma dell’elevata dotazione tecnologica presente sulla Ioniq 5.