I 10 articoli di Mondo più letti sul Sole24ore.com nel 2019

5. Parlamento europeo, David Sassoli è il nuovo presidente

David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. L'eurodeputato italiano del Pd, candidato dal gruppo dei Socialisti&Democratici, ha già ricoperto la carica di vicepresidente del Parlamento dal 2014 al 2019.

6. Suicida in carcere Jeffrey Epstein, accusato di abusi sessuali

Jeffrey Epstein, il finanziere travolto da uno scandalo sessuale e accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori, si è suicidato in carcere è stato lasciato da solo in cella senza che nessuno vigilasse.

7. La Germania a caccia di lavoratori: ecco le qualifiche più richieste

L'invecchiamento della popolazione causerà nel 2030 un'erosione della forza lavoro in Germania pari all'8 per cento. Inoltre la digitalizzazione dell'Industria 4.0 ha aperto un gap di competenze. In questo momento le figure professionali più ricercate tra i laureati sono ingegneri, informatici, matematici, esperti di cyber-sicurezza e di intelligenza artificiale.

8. Evasione fiscale, Ubs paga al Fisco 111 milioni. Scoperto manuale anti-Gdf

Ubs, la principale banca svizzera, verserà all'agenzia delle Entrate 111,5 milioni di euro per chiudere un contenzioso fiscale con risvolti penali. Scoperto anche un manuale segreto che illustrava ai gestori patrimoniali di Ubs le precauzioni da adottare quando venivano in Italia per incontrare gli investitori.

9. Ue, Gentiloni nuovo commissario all'Economia. Deleghe cambiate, cresce il ruolo di Dombrovskis

L'ex presidente del Consiglio italiano ottiene una delega di peso nell'esecutivo guidato da von der Leyen, subentrando al francese Pierre Moscovici. Un ruolo chiave per la revisione del Patto di stabilità.