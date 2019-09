I 10 dvd della stagione Una selezione dei migliori film usciti in home video di Andrea Chimento

Per chi ha voglia di gustarsi il cinema comodamente a casa sua, ecco un elenco di alcune delle novità in home video: una lista di 10 film perfetti per una tranquilla visione domestica.



Il corriere – The Mule: l'ultimo film di Clint Eastwood è uno dei titoli più interessanti della stagione e merita di essere (ri)visto anche a casa. Al centro, la vera storia di un corriere della droga novantenne, interpretato magnificamente dallo stesso regista americano. Nel cast c'è anche Bradley Cooper, che con Eastwood aveva già lavorato in «American Sniper».

Captain Marvel: dopo il grande successo di «Avengers: Endgame», l'interesse attorno al film precedente della Marvel è aumentato a dismisura. Per chi l'avesse perso al cinema, o per chi volesse riguardarlo a casa, «Captain Marvel» è il film giusto per gli appassionati dei cinecomic, interamente dedicato al personaggio interpretato da Brie Larson.



Gloria Bell: il regista cileno Sebastián Lelio ha rifatto il suo film cult «Gloria» del 2013, con esiti altrettanto soddisfacenti e con un cast americano capitanato da Julianne Moore. È proprio l'attrice americana la ragione principale per riscoprire questo riuscito lungometraggio, delicato e profondo allo stesso tempo.



La casa di Jack: l'ultimo film di Lars von Trier è un'opera che ha fatto molto discutere fin dalla sua presentazione al Festival di Cannes 2018. Lungometraggio controverso e provocatorio, oltreché profondamente personale e ricco di spunti importanti, è un lavoro comunque da vedere e l'uscita in home video può essere l'occasione giusta per scoprire cos'ha combinato questa volta il regista danese.