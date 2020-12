I 10 film dell’anno, «Mank» e gli altri Ecco la nostra top ten dei migliori film usciti in Italia nel corso del 2020, in sala oppure in streaming di Stefano Biolchini e Andrea Chimento

È stata un'annata anomala, che non ci dimenticheremo da tanti punti di vista. Anche il mondo del cinema è stato talmente devastato dal Covid 19 che sono saltati Festival importanti (Cannes su tutti), uscite attesissime (il nuovo della saga di James Bond, in primis) e la chiusura delle sale per tanti mesi di fila ha visto proliferare l'uscita di film sulle varie piattaforme di streaming.



Tra chi è arrivato sul grande schermo e chi direttamente on-demand, ecco la nostra selezione dei dieci titoli più notevoli di questo strano 2020, che ha visto chiudere le sale cinematografiche a causa del Covid-19 ma non diminuire la “voglia di cinema” e di bei lungometraggi e non solo.



Mank di David Fincher

Dopo «Roma» nel 2018 e «The Irishman» nel 2019, anche quest'anno Netflix ha distribuito uno dei film più importanti dell'anno, «Mank» di David Fincher. Appassionante ritratto di Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore che insieme a Orson Welles ha firmato il copione di «Quarto potere», «Mank» è un film sul potere della scrittura per il cinema, che ci riporta nella Hollywood classica grazie a un magnetico bianco e nero. Straordinario Gary Oldman in un film dal ritmo serrato, che cresce sequenza dopo sequenza, stratificato e ricco di numerosi spunti di interpretazione, che spaziano dai contrasti interni alla Mecca del Cinema per arrivare fino a Don Chisciotte. Sceneggiatura firmata Jack Fincher (padre del regista), scomparso nel 2003.

Soul di Pete Docter