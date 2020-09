I 10 film più attesi della Mostra di Venezia 2020 Da «Nomadland» a «Miss Marx», dal nuovo lungometraggio di Gianfranco Rosi a quello di Lav Diaz: una panoramica sui titoli da vedere al Lido dal 2 al 12 settembre di Andrea Chimento

In programma dal 2 al 12 settembre, la Mostra di Venezia 2020 presenta un cartellone ricco di numerosi film interessanti, proposti nelle varie sezioni.

Ecco un elenco dei dieci titoli da non perdere per chi potrà essere al Lido nei giorni della kermesse lagunare.



Nomadland

Dopo il sorprendente «The Rider», la regista Chloé Zhao (nata in Cina ma cresciuta professionalmente negli Stati Uniti) è pronta a stupire ancora con il suo terzo lungometraggio. Protagonista è Frances McDormand nei panni di una donna che, dopo il collasso economico di una cittadina rurale nel Nevada, fa i bagagli e parte con il suo van per provare la vita on-the-road, fuori dalla società convenzionale, da moderna nomade.

Notturno

Per molti il film più atteso della Mostra non può che essere il nuovo lavoro di Gianfranco Rosi, reduce dalla vittoria del Leone d'oro per «Sacro GRA» nel 2012, e dell'Orso d'oro per «Fuocoammare» nel 2016. Girato nel corso di tre anni in Medio Oriente sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, il film racconta la quotidianità che sta dietro la tragedia senza fine di guerre civili, dittature feroci, sino all'apocalisse omicida dell'ISIS. Grande curiosità anche per la stampa internazionale.

City Hall

Frederick Wiseman, uno dei più grandi documentaristi della storia del cinema, torna ancora una volta a Venezia per presentare un suo lavoro. Ha compiuto novant'anni lo scorso 1° gennaio il regista americano, che ha scelto di girare all'interno della Boston City Hall un film che si preannuncia come un nuovo tassello del suo notevolissimo mosaico. La location di partenza sarà solo una base per parlare di politica, razzismo e dinamiche inerenti all'America contemporanea.

Cari compagni!

Altro grande autore in cartellone al Lido è il cineasta russo Andrey Konchalovsky, regista di titoli importanti come «Storia di Asja Kliacina che amò senza sposarsi» o il più recente «Paradise». Al centro della pellicola c'è un fatto storico accaduto nel 1962: un massacro subito da un gruppo di operai rimasto insabbiato fino agli anni Novanta. Sicuramente sarà una delle pellicole più impegnate della kermesse.