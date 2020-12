I 10 libri dell’anno: la nostra top ten tra scienze, filosofia, antropologia Ecco il nostro consuntivo di fine anno in vista delle strenne natalizie a cura di Stefano Biolchini

Ecco il nostro consuntivo di fine anno in vista delle strenne natalizie

Saper decidere. Intuizioni, ragione e impulsività Rino Rumiati il Mulino, Bologna, pagg. 175, € 12



Il libro di Rino Rumiati presenta un quadro documentato e completo dello studio delle decisioni. Si tratta di una disciplina che non ha più di mezzo secolo di vita e che si origina dal confronto tra le azioni dei più e quello che si dovrebbe fare secondo gli esperti di statistica, di economia, di scienze politiche, e, in generale, delle metodologie scientifiche e delle teorie della razionalità.Specifici meccanismi mentali, personali e di gruppo, ci portano a scegliere semplificando troppo i problemi. Per centinaia di migliaia di anni, quando ci siamo evoluti in piccole bande di cacciatori raccoglitori, era adattivo farlo perché c'era poco tempo per decidere e ogni indugio poteva essere.Oggi decidere a naso ci porta spesso fuori strada. Una scienza delle decisioni umane è possibile perché nella costruzione di scelte inefficienti c'è del metodo. Andare a naso non vuol dire andare a caso2

Biologia dell'omosessualità. Eterosessuali o omosessuali si nasce, non si diventa Jacques Balthazart Bollati Boringhieri, Torino,pagg. 336, € 26

L'orientamento sessuale è programmato nel cervello prima della nascita da un insieme di condizioni prenatali, genetiche ed epigenetiche, nessuna delle quali viene scelta dal feto Uno dei libri migliori sulla natura bioologica dell'omosessualità è stato pubblicato nel 2010 da Jacques Balthazart e torna quest'anno in libreria. L'approccio di Balthazart parte da studi di laboratorio sulla sessualità animale. In natura risultano circa 450 specie animali che esprimono comportamenti omosessuali, con casi eclatanti come i montoni.

Come i grafici mentono. Capire meglio le informazioni visive Alberto Cairo Raffaello Cortina Editore, Milano, pagg. 256, € 20