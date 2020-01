I 10 modelli più venduti / Fiat Panda

Gradino più alto del podio per la Fiat Panda, modello capace di attrarre oltre 10.000 clienti nel mese di dicembre per un totale di 138.132 esemplari. La compatta di casa Fiat si ripresenta più arrotondata nelle sue forme, con un frontale rialzato con gruppi ottici quadrangolari, motivo stilistico che fa da leit motiv sia all'esterno che all'interno dell'abitacolo. Ampie superfici vetrate migliorano visibilità e luminosità a bordo. Tra i plus abitabilità e comfort dei sedili, silenziosità e tenuta di strada, grazie alle nuove sospensioni. Tra le motorizzazioni anche il Twinair 0.9 da 85 cavalli. Per gli amanti della vita all'aria aperta non manca la versione 4x4, dotata di una trazione integrale in grado di affrontare percorsi impervi.

