I 10 modelli più venduti / Jeep Renegade

Renegade è una SUV compatta, agile ed equipaggiata con efficienti motori da consumi ed emissioni contenuti; ma è anche - nelle sue versioni 4x4 - una vera Jeep al 100%. Se nello stile il richiamo all'anima più sportiva ed avventurosa di Wrangler è evidente sia all'esterno che all'interno, in tema di dotazioni, comfort e tecnologia, Renegade si avvicina invece al mondo dei SUV più lussuosi e raffinati. Gli sbalzi ridotti, la classica calandra a 7 elementi, resa ancora più attraente da una finitura in alluminio satinato sulla versione Limited, e brunita sulla ancora più specialistica Trailhawk, insieme ai proiettori anteriori e posteriori che riprendono la grafica del classico disegno ad “X”, sono tutti elementi che rendono inconfondibile la nuova Renegade. All'interno grande comfort, abitabilità, praticità e tanta tecnologia con oltre 60 sistemi di sicurezza disponibili. Con un'altezza da terra che sulla versione Trail Hawk arriva a 21 cm e angoli d'attacco, dosso e uscita rispettivamente di 30°, 24° e 34°, Renegade si disimpegna ottimamente anche in fuoristrada. Il sistema Select Terrain permette di selezionare la modalità di guida più indicata tra auto, snow, sand e mud&rock e i sistemi di trazione Active Drive normale e Low.

