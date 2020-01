I 10 modelli più venduti / Lancia Ypsilon

Gli anni passano ma il successo non diminuisce per la Lancia Ypsilon, grazie allo stile personale e alla vasta offerta di motorizzazioni. Infatti la seconda auto più venduta in Italia è disponibile con motorizzazioni a benzina, metano, gpl e diesel. La ricetta scelta da Lancia per rinnovare la Ypsilon conserva tutte le caratteristiche ed il dna che ne hanno decretato il successo in 30 anni di onorata carriera, intervenendo su stile, raffinatezza degli interni, connettività e, ovviamente, aggiornando i propulsori ora tutti in regola con le normative Euro 6. Esternamente il cambiamento più evidente è nella calandra anteriore, dentro nuovi abbinamenti cromatici e rivestimenti. A livello di infotainment può contare dell'ultima evoluzione del sistema Uconnect.

