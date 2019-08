Le 10 «bandiere» del M5s: su quali punti è possibile un’intesa con il Pd I punti di contatto sono numerosi, in primis sull’economia. A partire dalla necessità di tagliare il cuneo fiscale, sterilizzare l’aumento dell’Iva, dare una spinta agli investimenti green e a quelli per il sud, lotta all’evasione. di Andrea Gagliardi

Dalla nascita alla crisi: dopo 15 mesi governo gialloverde al capolinea

Il dialogo sul programma del possibile governo M5s-Pd è ormai partito. Non a caso la reazione del segretario dem Nicola Zingaretti al decalogo elencato da Luigi Di Maio è stata positiva («dalle parole e dai punti programmatici esposti da Di Maio emerge un quadro su cui si può sicuramente iniziare a lavorare»). Entrando nel merito i punti di contatto sono numerosi, in primis sull’economia. A partire dalla necessità di tagliare il cuneo fiscale, sterilizzare l’aumento dell’Iva , dare una spinta agli investimenti green e quelli per il sud, lotta all’evasione.

Di Maio mette al primo punto la questione del taglio dei parlamentari, collocata «tra gli obiettivi della legislatura» e «tra le priorità» del calendario d’aula. Per il Pd (che in Parlamento ha sempre votato contro la riforma) se ne può parlare ad una condizione: che la riforma sia accompagnata dalla revisione della legge elettorale in senso proporzionale. Lo stesso Andrea Orlando, vice segretario del Pd, ha escluso che la trattativa si possa incagliare sul tema del taglio dei parlamentari, quanto piuttosto sul disegno politico più generale dell’alleanza.

Buona la convergenza sul secondo punto, quello della «manovra equa» che per i 5 Stelle si basa sullo stop all’aumento dell’Iva, rilancio del salario minimo, taglio del cuneo fiscale, misure a favore della famiglia, della disabilità e dell’emergenza abitativa. Tutte misure compatibili con la visione economica del Pd. Tra i punti elencati da Zingaretti alla Direzione Pd per trattare con M5s si cita non a caso «una svolta delle ricette economiche in chiave redistributiva»