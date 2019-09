I 10 suv più sportivi / Bmw X 1 M Sport

I cambiamenti del “model year” sono concentrati nella mascherina anteriore, mentre risultano più lievi all'interno, dove la Bmw X1 riceve cuciture a contrasto per la plancia, nuove tappezzerie e uno schermo più ampio del sistema multimediale: è di 10,25”, ma sono compresi nel prezzo quelli di 6,5” o 8,8”. Resta l'utile divano scorrevole di 13 cm (optional), che permette di variare lo spazio a disposizione per i bagagli o per le ginocchia dei passeggeri posteriori. Ilmodello con il Dna più sportivo è M Sport con sotto al cofano il 2.000 cc a benzina da 190 cv a trazione anteriore.