I 10 suv più sportivi / Cupra Ateca, prestazioni e look da sportiva di razza

Cupra è il nuovo marchio sportivo di Seat. Il primo modello è l'Ateca. Derivata dall'omonima vettura del brand spagnolo è una suv compatto ad alte prestazioni in grado di far divertire chi la guida: ha un motore 4 cilindri 2.0 turbo a benzina da 300 cv e prestazioni di rilievo tipo l'accelerazione 0-100 kmh in soli 5,2 secondi. Anche la velocità massima di 247 kmh è buona per un suv, che a dispetto della lunghezza non troppo elevata, misura 438 cm, 2 in più della Seat Ateca, offre tanto spazio a bordo. I tecnici sono intervenuti su meccanica, sospensioni,freni oltre che sul design degli esterni e degli interni