I 10 suv più sportivi / Fiat 500 X Sport, l'anima sportiva del crossover

Il crossover compatto pensato e realizzato in Italia, a cinque anni dal lancio si ripresenta completamente rinnovato. Dopo le declinazioni Urban e Cross che rispecchiano la doppia anima, metropolitana e tecnologica, la 500 X ora scende in campo con l'inedita versione Sport. Sotto il cofano il turbo benzina di 1.300 cc da 150 cv con una coppia di 270 Nm e lo sprint da 0-100 kmh in 9,1 più il cambio automatico a 6 rapporti con paddle al volante. Per salire a bordo di una 500 X si parte da 20.500 euro o con la proposta “Zero+Zero” a 189 euro al mese, con zero anticipo e anche zero interessi.